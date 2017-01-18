學測19日看考場 最好自己走一趟

106學年度學科能力測驗（學測），即將於19日下午2時至4時開放看考場。大考中心試務發言人黃璀娟建議，考生務必自己走一趟，熟悉考場設備和交通路線，不宜由家長代跑。

許多考生覺得看考場是多此一舉，寧可把握時間作最後衝刺，或是交由家長「代看」。其實這樣做有一定風險，國內各大升學考試試務單位都強烈建議考生自己看考場。

大考中心試務發言人黃璀娟表示，考生親自看考場，比委託家長代看有更多好處，最重要的是熟悉交通動線，瞭解該如何搭乘大眾運輸抵達考場。別以為家長接送萬事妥當，天有不測風雲，萬一遇到交通阻塞，也要有一兩套備案。

另外，別以為到了校門口就沒問題了，一定要找到所屬試場（教室）看座位。很多學校動線複雜，或是要走上樓，必須注意樓梯所在位置，拿捏好上下樓時間，並找找廁所的位置。如果有家長陪考，可貼心地找一下家長休息區的位置，中午拿便當也比較方便。

黃璀娟建議考生，找到試場時可以先熟悉一下座位，看看桌面是否平整，桌椅是否搖晃，抽屜內如有東西必須清空，並核對准考證號碼和名字是否正確，如有問題可找考場人員協助。

黃璀娟也提到，本月20日、21日考試當天，受到大陸冷氣團影響，考生務必做好保暖措施。考試期間，可以戴口罩、手套、圍巾，或使用「非電子式傳統型」暖暖包，但都得配合監視人員檢查，以不影響辨識面貌為原則。1060118

(中央社)