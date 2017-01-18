香港最低時薪調升至140元

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香港的最低工資將由每小時港幣32.5元調升至34.5元（約新台幣140元），將於5月1日起實施。

港府公布，行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會提出的上述調薪建議，調漲幅度為6.2%。

香港是於2011年5月1日實施法定最低工資，目標是保障低收入人士。1060118

(中央社)