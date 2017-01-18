小威閃秀婚戒 讚未婚夫超級棒

小威廉絲po出與未婚夫的甜蜜合照與左手訂婚戒指。（取自小威Reddit）

去年底接受《Reddit》共同創辦人奧漢尼安（Alexis Ohanian）求婚，當今網壇的女王小威廉絲終於在《Reddit》po出與未婚夫的合照，以及左手無名指上的訂婚戒指，甜蜜神情閃瞎眾人！

「他非常不可思議，是個超級棒的好人，」小威在澳網的賽後記者會猛讚未婚夫說：「我覺得他對所有人都一視同仁，他真的很酷、很棒！」

奧漢尼安也在小威的po文中直接「放閃」，留言回覆說：「妳讓我成為這個星球上最快樂的人。」

這是不是意味著35歲的小威很快就要結束輝煌的網球生涯，翻開人生的新頁呢？至少這次澳網還不會。小威說，目前她對婚事還沒有思考太多，也許2月以後才會明朗。

「等到2月，我會開始用更大的格局來規畫我的人生。」小威說：「但到目前為止，我就是專注在這次的澳網，沒想太多，也許等到比賽打完再說。」

(中時電子報)