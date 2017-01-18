農曆年假前後 中市府暫停受理水質檢驗服務
台中市政府環保局每周二、三受理飲用水質檢驗收件作業，因應春節連假，並考量使樣品能在有效期限內完成檢驗工作，將於1月24、25、31及2/1四天暫停受理，呼籲民眾於2月7日起再採集水樣送驗，如有不便請見諒。
環保局長白智榮表示，市民飲用水送驗收件時間固定為每星期二、三上午，於環保局環檢科南屯區辦公室(台中市南屯區南屯路二段409號)及豐原陽明辦公室(台中市豐原區陽明街36號) 一樓環保服務櫃台受理，因檢驗流程工作天數需6日（不含例假日），為使樣品在有效期限內及時完成檢驗工作，因此農曆年假前1月24、25日及年假期間1月31及2月1日暫停受理民眾送驗服務。
環保局提醒，民眾可於過年前清洗蓄水塔，清除積存水垢及病菌，過年後2月7日起再將清洗後蓄水塔水樣送驗，以掌握最新水質狀況。
(中時)
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