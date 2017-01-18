全球13大汽車、能源廠合作 成立促進氫能利用「氫協會」
《日本經濟新聞》報導，豐田、本田、德國戴姆勒（Daimler）賓士汽車公司等13家世界汽車、能源大廠17日宣布組成促進利用氫能源的氫能燃料電池車(FCV)等普及的新組織，各家大廠將共享研究結果，探索多樣化用途和確保利益的方法，以及謀求規格的標準化等，以促進FCV的普及。
名為「氫協會」的新組織是由川崎重工業、南韓現代汽車、德國BMW、法國阿爾斯通(Alstom)運輸、英蘭荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell plc)、英美資源集團（Anglo American）等共同參與策劃的，由豐田和法國的亞東工業氣體(AIR LIQUIDE)擔任共同議長。
「氫協會」選在瑞士召開的世界經濟論壇（戴佛斯經濟論壇）年度大會上發表了組織的成立。豐田汽車董事長內山田竹志在記者會上表示，「其他企業若有興趣也歡迎參加」。亞洲工業氣體的執行長(CEO)Benoît Potier則表示，氫是宇宙中最豐富的元素，若能增加用途則期待能改善利潤。
新組織除了討論如何增進對擁有氫相關新技術的新創企業的投資之外，還將聯手宣導氫能的優點，同時將推動各國政府當局增建補給氫能的加氫站。
氫氣發電不會排放二氧化碳(CO2)，是減輕環境負擔的新世代能源。FCV則是利用氫氧產生化學反應來產生動力。車輛在行駛時只排水，不排廢氣，故被稱為「終極環保車」。
由於全球對環保的規範標準越來越高，各企業都積極開發氫能環保車。豐田汽車於2014年12月在全球首次推出氫能環保車後，本田也於2016年3月開始上市。
不過，開發FCV需花巨額經費，因此除了豐田與德國BMW合作外，本田也與美國通用汽車(GM)合作，日產則與德國戴姆勒、美國福特汽車合作以加速開發。
補充燃料的加氫站遲遲未能普及，使得FCV的普及速度較電力車(EV)遲緩，豐田汽車2017年也只預定生產3千輛FCV。全球主要相關企業希望透過這次的跨業合作，加速氫能燃料電池車的普及。
(中時)
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