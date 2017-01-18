中市府清除望高寮非法廢棄物 啟動查緝平台
台中市望高寮一處空地遭棄置大量廢棄物，環保局接獲民眾通報後，立即派員清除消毒，並透過「檢警環查緝環保犯罪通報平台」，通報台中地檢署指揮偵辦中。
環保局表示，廢棄物已於日前全數清除完畢，並全面性消毒，恢復當地公共衛生及環境品質，同時已要求土地管理單位在現場設置防制措施，盼杜絕類似情形再度發生。
望高寮一處空地日前遭棄置大量廢棄物，現場蚊蠅孳生，影響公共衛生及環境品質，環保局接獲通報後，共動員清潔人力69人次，並出動鏟裝車、抓斗車、大型貨車、消毒車等各式車輛計18部，總計2天共清運垃圾190.75噸及回收物2.61噸。
市議員何文海、市議員張耀中服務處代表及中台社區理事長施議閎等人均到場關心清理進度。
環保局表示，堆置點大多為一般民生垃圾及廢棄舊衣物，堆置點旁有露天燃燒廢棄物痕跡及廢棄床墊，廢棄物於日前全數清除完畢，並進行全面消毒，已恢復當地公共衛生及環境品質。
環保局稽查大隊指出，已與土地所有權人國產署完成會勘紀錄，國產署也在進出口鎖上兩道鐵門，以防不法業者繼續非法棄置，同時也啟動「檢警環查緝環保犯罪通報平台」，將相關蒐證資料提交台中地檢署指揮偵辦，盼早日將非法業者繩之以法，並將向業者求償清除所花費的人力與物力費用，以嚇阻環保犯罪。
環保局長白智榮強調，不論公私單位皆應委託合法清運業者妥善處理廢棄物，若委託非法清除業者，將可能觸犯廢棄物清理法第46條第2款規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑。
此外，違法從事清除業者，也涉及觸犯同法第46條第4款規定，同樣可處1年以上5年以下有期徒刑。呼籲土地所有人、管理人及使用人均應善盡土地良善管理責任，加強巡視或於空地設置防制措施，以防止非法棄置事件發生，損及自身權益。
(中時)
關鍵字：廢棄物、望高寮非法廢棄物、檢警環查緝環保犯罪通報平台
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