天公作美 柯文哲送發財金擠爆迪化街

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年關近，台北市迪化年貨大街人潮湧現，市長柯文哲今晚特別前往迪化街、寧夏夜市發3000份發財金，相較去年同期的冷氣團、大雨，今天天公作美，排隊人潮再度湧現，相當熱鬧。

農曆新年將至，迪化年貨大街攤商陸續將帳篷搭起，無論是賣春聯、糖果、乾貨還是應景水果的攤商，無不忙進忙出，儘速將產品就定位，就為了搶過年商機，賺飽荷包過新年。

柯文哲晚間特別前往迪化街、寧夏夜市發放共3000份發財金，相較去年同期的「強烈冷氣團」、「豪大雨」，今天因為天公作美，僅下起毛毛雨，讓不少下班的民眾趕赴現場領發財金，除了希望新的一年發大財外，也有許多「柯粉」來一賭柯文哲風采。

柯文哲致詞時也預祝現場攤商、民眾新年快樂，最後搭上遊覽車前往寧夏夜市，發放第2波發財金。1060118

(中央社)