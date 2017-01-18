泰豐大火 桃機火戰車馳援
(中央社記者邱俊欽桃園機場18日電）在泰豐輪胎大火中擔任重要救災角色的「泡沫消防車」，被消防人員稱為「火戰車」，昨天在機場消防隊出動馳援下，讓外界瞭解這款以處理複合式特殊火災車輛的功能。
桃園市中壢區輪胎廠大火，因火勢猛烈，桃園市消防局119勤指中心通知機場消防隊支援，其中機場公司出動兩台機場專用泡沫消防車，並由25年資歷分隊長戴錦棣帶隊，總計5名消防員前往火災現場。
機場泡沫消防車容量大、射程遠，消防人員稱為「火戰車」，往往一到現場即肩負起第一線的重責大任，以往多次桃園市工業區廠房火警，或是爆炸複合式特殊火災，桃園市消防勤指中心都會通知機場消防隊出動支援。
桃園機場公司今天表示，這次出勤的泡沫消防車滅火劑容量大，可容納1萬2000公升的水及1500公升的泡沫，到火災現場就定位後還可直接補充，射程為76公尺至84公尺，可於2分鐘內完全射出裝載量，達到快速抑制火勢功效。
機場公司表示，配合機場特殊情況，機場公司消防隊編制有141名消防人員，配有機場專用泡沫消防車8輛、大型水庫車2輛、45公尺雲梯消防車1輛、747-400型航機吊帶2組、頂昇用氣囊1套、適用A380航機移離拖索2組、吊掛車1輛、救護車2輛、大型傷患運送救護車1輛、醫療器材車1輛，多項緊急救護醫療裝備和各類搶救器材裝備等，依照國際民航組織(ICAO)消救能量等級，桃園機場被列為最高等級第10級機場。1060118
(中央社)
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