川普開砲 華府強勢美元政策恐生變

我要評比

美國總統當選人川普接受媒體專訪時，透露不滿美元匯價過於強勁的看法，顯示華府20多年來的強勢美元政策可能轉向。

「華爾街日報」（WSJ）報導，美國自1990年代以來，兩黨的政府都延續支持強勢美元的政策，俾以維持利率低檔，控制通膨，及強勁的購買力。

美國總統通常不對匯率議題置喙，而是留給財政部長處理。一旦財政官員提到匯率，通常會措辭中性，且字斟句酌，深怕引發金融市場不安。

川普上週接受華爾街日報專訪，在被問到美中貿易關係時指出，「我們的美元過於強勁。因為我們的匯率過於強勁，我國企業無法與（中國）競爭，害慘我們。」

川普在另一部分的專訪中表示，假如稅賦政策改變推升美元匯價，美國可能必須「摜壓美元匯價」。

川普說：「強勢美元固然有一定的優勢，卻有很多的劣勢。」

川普勝選後幾週，美元兌1籃子貨幣升值近4%。美元自2014年以來，升值近25%。而在川普這些評論，加上各界日益質疑白宮和共和黨把持的國會能否達成減稅協議下，美元近幾天來失去上攻動能。

強勢美元的說法，由柯林頓總統的財政部長魯賓（Robert Rubin）率先提出。魯賓在1998年說：「我們有一貫的政策。強勢美元符合我們的利益。」之後歷任財長也大多蕭規曹隨。

加州大學柏克萊分校經濟學教授艾肯格林（Barry Eichengreen）指出，除了釋出美國經濟深具信心的訊息外，強勢美元說法也是政府避免對匯率發表評論的一種方式。

2001年，時任財長的歐尼爾（Paul O’Neil）告訴德國報紙，華府不主動追求強勢美元，美元強勢是經濟強勁的結果。美元匯價聞訊走貶。

接下來幾天，歐尼爾怒斥外界關於小布希政府不再支持強勢美元政策的說法。

歐尼爾說：「我相信強勢美元...一旦我決定改變這個政策立場，我會包下整座洋基球場，請來振奮人心的樂團，向全世界宣告這項政策的改變。」1060118

(中央社)