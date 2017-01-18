檢查治療一條龍 恩主公醫院核醫揭牌

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三峽恩主公醫院斥資千萬成立核子醫學科，今天揭牌營運，民眾就醫檢查、治療一條龍，有核醫需求不需再往外跑。

恩主公醫院院長吳志雄今天表示，恩主公醫院之前每月有近百名病患需轉診，進行核子醫學檢查，病患舟車往返不便，病情若有變化，無法立即與原主治醫師討論。

他說，為完備區域醫院功能、提供民眾最周全的治療與照護，恩主公醫院著手規劃增設核子醫學科，克服空間、設備及人力等困難，讓醫院有核子醫學檢查、治療需求的民眾，不必轉至外院、節省等待與通勤時間。

核子醫學科主任廖健發表示，核子醫學是利用放射性同位素及藥物進行患者疾病診斷、研究、治療的醫學專科，主要應用在心臟、腦部、癌症等三大類檢查，針對診斷心肌細胞血流分佈、腦病變、多種癌症檢測、分期等。

他說，核子醫學科最常執行的就是心臟檢查，尤其是心肌血流灌注掃瞄，可以降低心肌梗塞猝死，可早期診斷冠心症，讓心臟內外科及早介入、治療。

恩主公醫院表示，國人飲食精緻化、生活壓力增加，肥胖、三高問題，罹患心血管疾病的人增多，有些人平常看起來狀況都好，一旦遇到氣溫驟降，或足以觸發心肌梗塞發作的因子，就容易急性心肌梗塞發作。

心肌梗塞死亡率約在10%至20%間，老年人甚至高達40%，即將又有另一波冷氣團來襲，醫院呼籲高齡者、高血壓、心血管疾病病史者，要特別注意。1060118

(中央社)