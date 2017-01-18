春節探親 長輩出現10徵兆當心失智了

年節返鄉探親，發現過去能燒一桌好菜的奶奶突然不太會做飯，寫得好書法的爺爺不知如何下筆，當心是失智症徵兆，台灣失智症協會呼籲，民眾探親別忘多關心長輩狀況。

台灣失智症協會理事長賴德仁今天表示，輕度失智症患者若能及早治療，有益延緩病情，並點出失智症10點警訊，包括無法勝任原本熟悉的事務，記憶力減退影響到生活，計畫事情或解決問題出現困難。

此外，對時間、地點感到混淆，理解視覺影像和空間的關係有困難，言語表達或書寫困難，東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力，判斷力變差或減弱，從職場或社交活動中退出，情緒和個性突然改變等，都是失智症徵兆，呼籲家屬記錄症狀並帶到神經科、精神科的記憶門診就醫，或在上班日撥打失智關懷專線（0800-474-580）由專人解惑。

若是家有失智症長輩，究竟該不該帶長輩返鄉過年？台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，年節時帶失智長者回老家是一個很好引導長者分享過去生命經驗的好機會，但照顧家屬應先提醒其他親戚，陪伴失智長輩時，必須放慢步調，不要糾正或和長輩爭辯，適時滿足需求或轉移注意力。

湯麗玉說，像是長輩想要準備年菜招待親人，家屬就應引導長輩幫忙撿菜、洗菜等工作，並且安排長輩喜歡的活動如打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、數鈔票等，另外孫輩是引導失智長輩得力助手，建議多多安排祖孫同樂的活動。

當長者情緒不穩時，應減少周圍的人聚集及環境刺激，讓長輩聽喜歡的老歌、吃喜歡的食物，讓熟悉的照顧者來安撫長者情緒，隨時讚美鼓勵長者，能讓年節更閤家樂融融。

湯麗玉強調，年節期間帶失智長輩外出拜年或走春踏青，應儘量安排2名家人陪同，降低走失的機會，出門前先拍下當日衣著的照片，並在長者衣服及背包放置聯絡資料，以利走失協尋時使用。1060118

(中央社)