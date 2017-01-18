春節探親 長輩出現10徵兆當心失智了
年節返鄉探親，發現過去能燒一桌好菜的奶奶突然不太會做飯，寫得好書法的爺爺不知如何下筆，當心是失智症徵兆，台灣失智症協會呼籲，民眾探親別忘多關心長輩狀況。
台灣失智症協會理事長賴德仁今天表示，輕度失智症患者若能及早治療，有益延緩病情，並點出失智症10點警訊，包括無法勝任原本熟悉的事務，記憶力減退影響到生活，計畫事情或解決問題出現困難。
此外，對時間、地點感到混淆，理解視覺影像和空間的關係有困難，言語表達或書寫困難，東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力，判斷力變差或減弱，從職場或社交活動中退出，情緒和個性突然改變等，都是失智症徵兆，呼籲家屬記錄症狀並帶到神經科、精神科的記憶門診就醫，或在上班日撥打失智關懷專線（0800-474-580）由專人解惑。
若是家有失智症長輩，究竟該不該帶長輩返鄉過年？台灣失智症協會秘書長湯麗玉指出，年節時帶失智長者回老家是一個很好引導長者分享過去生命經驗的好機會，但照顧家屬應先提醒其他親戚，陪伴失智長輩時，必須放慢步調，不要糾正或和長輩爭辯，適時滿足需求或轉移注意力。
湯麗玉說，像是長輩想要準備年菜招待親人，家屬就應引導長輩幫忙撿菜、洗菜等工作，並且安排長輩喜歡的活動如打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、數鈔票等，另外孫輩是引導失智長輩得力助手，建議多多安排祖孫同樂的活動。
當長者情緒不穩時，應減少周圍的人聚集及環境刺激，讓長輩聽喜歡的老歌、吃喜歡的食物，讓熟悉的照顧者來安撫長者情緒，隨時讚美鼓勵長者，能讓年節更閤家樂融融。
湯麗玉強調，年節期間帶失智長輩外出拜年或走春踏青，應儘量安排2名家人陪同，降低走失的機會，出門前先拍下當日衣著的照片，並在長者衣服及背包放置聯絡資料，以利走失協尋時使用。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。