北北基春節小黃加成 稽查違規超收資
新北市府交通局遏止觀光區計程車載客超收車資或繞道行駛，今天會同瑞芳警分局及公路總局台北區監理所基隆監理站，全面稽查，並訪談日本、新加坡、香港、韓國和澳門乘客。
為體恤計程車司機於春節期間服務的辛勞，新北市計程車今年春節加成收費，將自23日零時起至2月1日晚上12時止，與台北市及基隆市同步實施10天。
北北基多數計程車都已裝設新式計費表，計程車駕駛應使用新式計費表內建功能，將春節加成20元，直接計入跳表金額。
若計程車駕駛未使用新式計費表功能，或仍使用舊表計程車，不得額外加收春節加成費用。瑞芳及烏來地區固定路線，春節加成則依公告的固定運價收費。
市府交通局今天於瑞芳火車站、九號停車場、九份老街觀海亭，稽查計程車駕駛人資格、計程車收費方式、乘客搭車管道，與租賃車稽查作業。
今天查獲1件為無職業駕駛執照；稽查收費情形20件，其中2件為違規議價收費。交通局將持續加強稽查，以促進更安全與優質的觀光交通品質環境。
交通局表示，近日因九份觀光區發生計程車駕駛對於國外觀光客繞道違規收費，特別規劃除招呼站定點稽查外，試辦增加路邊攔查，並訪談駕駛及國內與國外乘客。
交通局特別設計日語及韓語問卷，以蒐集國外乘客的搭乘紀錄。提醒駕駛人確實依計費表顯示金額收費，不得額外加收費用。 1060118
(中央社)
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