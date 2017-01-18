波頓建議推動美台軍事關係 府沒評論

前美國駐聯合國大使波頓呼籲，美新政府重新審視「一個中國政策」，而與台灣更緊密軍事關係是維護美核心利益關鍵，不要怕與北京談；對此，總統府說，沒有進一步評論。

立場鷹派的前美國駐聯合國大使波頓，在「華爾街日報」撰文呼籲美新政府重新審視「一個中國政策」，而與台灣更緊密軍事關係是維護美核心利益關鍵，不要怕與北京談。

總統府發言人黃重諺今天指出，近期美國新舊政府交接之際，包括美國前官員、智庫學者等，對亞太區域的許多政策提出不同想法，「我們注意到各式各樣不同的想法，但我們沒有進一步評論」。1060118

(中央社)