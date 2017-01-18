新北手機無線充電服務 打卡拍照給力

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新北市政府今天展示手機及平板電腦等行動載具充電設備，並於農曆春節期間在市府1樓大廳西側提供服務，未來將於民眾常接觸之第一線公務場館提供服務。

市府研考會表示，免費提供行動載具無線充電服務，解決民眾外出旅遊無電可用之困擾，也讓新北市成在為各縣市政府中，最先完成建置無線充電的智慧城。

市府說，這次所推出的行動載具無線充動服務，基於現今手機功能多元化，是民眾日常生活不可或缺工具，因使用頻率高，常電力不足，因此希望藉由提供服務，讓市民在重要關鍵時刻不會發生手機沒電窘境。

新春期間，在新北市府1樓大廳西側提供服務，讓市民參與活動同時，可盡興上網、打卡、拍照或上網聊天，不用擔心電力不足，隨時都可將手機置放於無線充電板，即可快速回復電力。1060118

(中央社)