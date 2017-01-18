立榮推春節離峰優惠 最低51折
立榮航空今天宣布，推出春節離峰時段票價優惠，當地居民最低可享51折，一般民眾也可享55折至75折，即日起開放訂位。
立榮航空為鼓勵民眾春節期間，多利用反向及離峰時段班次，推出網路限量優惠價，金門、馬公往返台灣本島航線51折起、馬祖航線6折起，希望離島居民來台灣本島過年。
另外，立榮航空春節期間也提供一般民眾離峰時段優惠，金門航線55折起、馬公航線62折起、北東航線64折起、馬祖航線75折。
立榮航空表示，春節離峰優惠機票，在立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEn ibon、全家Fami Port，都可一次完成訂位及購票。
因復興航空已解散，立榮航空配合民航局及離島地方政府需求，春節運輸期間，除自有ATR72-600機隊外，也協調長榮航空可搭載較多人的A321-200飛機投入離島航線疏運，正班機及加班機共有1562架次，提供約11萬5000個機位，比去年增加238架次、1萬8000個機位，增加比率約16%。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。