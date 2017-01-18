立榮推春節離峰優惠 最低51折

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立榮航空今天宣布，推出春節離峰時段票價優惠，當地居民最低可享51折，一般民眾也可享55折至75折，即日起開放訂位。

立榮航空為鼓勵民眾春節期間，多利用反向及離峰時段班次，推出網路限量優惠價，金門、馬公往返台灣本島航線51折起、馬祖航線6折起，希望離島居民來台灣本島過年。

另外，立榮航空春節期間也提供一般民眾離峰時段優惠，金門航線55折起、馬公航線62折起、北東航線64折起、馬祖航線75折。

立榮航空表示，春節離峰優惠機票，在立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEn ibon、全家Fami Port，都可一次完成訂位及購票。

因復興航空已解散，立榮航空配合民航局及離島地方政府需求，春節運輸期間，除自有ATR72-600機隊外，也協調長榮航空可搭載較多人的A321-200飛機投入離島航線疏運，正班機及加班機共有1562架次，提供約11萬5000個機位，比去年增加238架次、1萬8000個機位，增加比率約16%。1060118

(中央社)