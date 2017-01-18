羅晴再出輯「LO V.1.」 周末獻唱土豪哥求婚曲
知名創作人、部落客羅晴，2010年在台大念三年級時，参加第4屆《SUPER IDOL 超級偶像》，獲得第7名，因而跨入樂壇，1月20日晚上7點半將在台北市西門町的河岸留言西門紅樓展演館舉辦個人首場售票演唱會「LO V.1.只有專晴」。
羅晴今天（18日）表示，當天演唱的歌曲，除了剛出爐的新專輯《LO V.1.》的6首新歌，也會獻唱歌手生涯裡最具意義的幾首抒情歌曲，包括當年在《SUPER IDOL 超級偶像》登台演唱的第1首歌《紅豆》外；還有她在餐廳駐唱時，最常演唱的經典金曲《Have I Told You Lately》，之前當婚禮歌手、在新聞人物「土豪哥」求婚時演唱的《A Thousand Years》等。
雖然數年沒有公開發表專輯，但羅晴並沒有放棄唱歌，不僅在200場大大小小的婚禮、尾牙表演，也為大陸多部電視劇創作片頭、片尾曲。對自己因「土豪哥」求婚影片而意外成為媒體焦點一事，羅晴笑說：「這是個美麗的巧合……這些演出都是由經紀公司安排的，不過據說那場求婚花費超過50萬新台幣，所以為了感謝1月20日來到西門河岸留言展演館支持晴晴的歌迷朋友們，我也會再唱一次這首有50萬元等級的求婚金曲，讓大家再一飽耳福！」
(旺報)
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