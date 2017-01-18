合庫送暖 周天成單挑蘇澳馬賽小將

周天成親切指導馬賽國小羽球隊小球員。（合庫提供）

在合庫金控間銀行董事長廖燦昌的帶領下，台灣「羽球一哥」周天成與白馭珀等7位合庫羽球隊好手，18日在寒冬送暖活動首站造訪宜蘭縣蘇澳鎮的馬賽國小，捐贈該校羽球隊20萬元訓練發展基金，未來將在全台13個縣市幫助26家學校、與社福機構團體。

合庫董事長廖燦昌（前排右五）、宜蘭馬賽國小校長盧聰賢（前排左五）、合庫羽球選手周天成（前排中）、合庫羽球隊及馬賽國小羽球隊合影。（合庫提供）

馬賽國小羽球隊成軍3年，已在全國性比賽獲得佳績，18日一早就接受周天成、白馭珀的特訓。合庫好手們還應小朋友要求，進行了兩場混雙賽，壓軸好戲則是由在國小羽賽締造宜縣最佳成績的楊筑云「單挑」周天成，能和偶像打球，讓楊筑云直說「像做夢一樣好不真實」。

合庫每年由全台近270幾家分行，深入地方，發掘資源不足或亟需扶助的團體，以最實質的幫助，將溫暖傳送至各地，散播愛的能量。

馬賽除了羽球外也發展棒球隊，去年4月，合庫以宜蘭的8支少棒隊240多位學童為對象，在宜蘭縣羅東棒球場舉辦一日教學，並贊助球具及訓練經費，支持基層少棒的活動時，馬賽少棒隊就是其中之一。

(中時電子報)