春節美食誘惑多 醫師呼籲糖尿病患忌口
過年美食誘惑多，醫師發現許多糖尿病患者此時非常容易「放肆」，年後常因血糖飆高緊急回診，高雄長庚醫院建議，過年期間，糖尿病患品嘗年糕、發粿、菜頭粿要適量，水果也不能多吃，並記得與醫師討論用藥方式，才能有效控制血糖。
63歲施陳里珠經營藝品工廠，5、6年前發現罹患糖尿病，開始力行少油、少糖飲食，但每逢過年過節應酬邀約不斷，有時1天要趕2攤，也因經常忘記服藥，讓她的血糖值不斷高低起伏，後來改用長效型腸泌素針劑，血糖終於較穩定控制。
高雄長庚新陳代謝科主任陳榮福指出，糖尿病雖僅佔十大死因第5位，但前面4項癌症均與糖尿病有關，且若病情控制不佳，日後恐有眼部、腎臟疾病、神經病變、糖尿病足、心血管疾病、口腔問題等併發症，不能以單一疾病忽視。
醫師沈峰志則說，過年期間糖尿病患經常「心口不一」，意即控糖力不從心、飲食口無遮攔、用藥不按時、年後血糖超標一反常態，建議患者應與醫師討論用藥策略，若口服藥無效，或對每天施打的胰島素有疑慮，亦可選擇1周打1次的腸泌素針劑。
高雄長庚營養師沈采螢表示，食物中全穀根莖類會影響血糖，例如南瓜、地瓜、蓮子，以及年節常吃的年糕、發粿、菜頭粿等，糖尿病患者應注意攝取量，若當天吃了年糕，米飯即需要減量，以免整體超標。
她建議，患者過年圍爐，高普林、高油脂、高鈉的湯汁盡量別碰，要選低脂魚肉、新鮮青菜代替火鍋料，且用蔥薑蒜搭配醬油取代沙茶醬，而祭拜常準備大量水果，也應小心攝取量，尤其不要打成果汁飲用，否則很容易過量。
(中時)
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