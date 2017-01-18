國民黨工闖進政院 政院不追究告訴乃論部分

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針對今（18）日下午行政院遭9名國民黨黨工闖入院區破壞一事，行政院表示予以譴責，針對告訴乃論侵入建物毀損罪，政院決不予追究。正逢寒冬歲末之際，政院嚴正呼籲國民黨應善盡照顧員工之責，切勿犧牲黨工權益，進行政治操弄。

行政院表示，行政院建築屬於國定古蹟，闖入院區對古蹟進行噴漆等破壞行為，已涉及毀損古蹟及侮辱公署，皆屬公訴罪，因此警方在訊問完畢後將移送地檢署；但屬於告訴乃論的侵入建築物及毀損罪，行政院決定不予追究。

行政院指出，事件發生後，祕書長陳美伶立即針對相關事件及處置情形進行了解，並責成相關單位未來強化安全維護機制。相關單位皆依照標準作業程序通報並進行緊急處理，首長也在第一時間知悉相關情況。

行政院指出，由於闖入人士之一為國民黨青年軍，現為洪秀柱主席任命的黨務主管，竟假借勞工權益為訴求，混淆視聽。行政院強調，處理不當黨產是轉型正義的重要工作，也是全國民眾的期盼。對於國民黨黨工的權益，行政院不當黨產處理委員會也有特別關注並妥善處理。

行政院促請國民黨不要將黨務與勞工權益夾雜不清、混為一談，也同時呼籲國民黨應負起責任，善盡照顧為國民黨服務黨員的勞工權益。

(工商)