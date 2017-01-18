嘉市長照老人圍爐 百歲人瑞發福糖
嘉義市居家服務中心今天舉辦「平安幸福」餐會，邀請長期照護對象圍爐，由百歲人瑞陳福星擔任「福星」、發「福糖」，現場喜氣洋洋。
嘉義市居服中心表示，居服中心連續15年辦理圍爐餐會，百歲人瑞陳福星連續參加15年，是「全勤獎」阿公，因此主辦單位今天特別邀請他擔任「福星報喜」角色。
身體硬朗的陳福星，今天頭戴「福星帽」、發送「福糖」給所有參加圍爐人員，希望與會人員長保身體健康，年年參加圍爐餐會。
今年第一次參加圍爐餐會的86歲陳界振，退休後仍喜愛爬山，曾征服過好幾座百岳的他，前幾年在戶外散步時，卻意外跌倒造成髖骨骨折，有2年的時間無法外出。
陳界振因行走不便，連帶造成身體退化，而且退化速度之快，讓他甚至連脫衣、爬幾階樓梯都有困難；在居家服務中心介入服務後，提供居家、復健服務，復原情況良好。
在居家服務員鼓勵下，陳界振每週至少一次前往祈樂園日間照護中心與其他老人互動，以增加社會參與與活動機會，在居服社工、照服員的努力下，如今比以往更有精神。
嘉義基督教醫院院長特助暨社區服務部主任林茂安表示，對老人家而言，最理想的長照就是擁有健康的身體及愉快的心情，而增加社會參與也是常保年輕的秘訣，嘉基已做好長照2.0準備，將持續帶老人進入豐富的生活。1060118
(中央社)
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