戲曲中心「試．戀戲曲」開春系列 18日起登場

亞太詩歌樂舞-蒙古阿爾泰樂團。(傳藝中心提供)

由國立傳統藝術中心主辦的臺灣戲曲中心「試．戀戲曲」開春系列，將於1月18至22日盛大推出「亞太詩歌樂舞」系列，率先邀請中亞國家哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克及蒙古的音樂名家及重要無形文化資產來台獻演，並為大家新年開春祈福、賀采。

國立傳統藝術中心委託中亞文化研究者郭麗敏策劃，透過詩詞、歌謠、器樂、舞蹈帶大眾去認識崛起中的中亞國家，邀請的藝術家皆為該國極富盛名的音樂家和團體。

1月18及19日將有二場專場音樂會，「蒙古與歐亞草原的音樂故事」由蒙古及哈薩克演出，「天山草原與河中流域的音樂故事」由吉爾吉斯及烏茲別克演出，完整曲目，一氣呵成，如乘著音樂的翅膀飽覽歐亞大草原與綠洲城市的文化地景。

1月21日合擊音樂會以「詩與歌」為題，將透過詩歌音樂帶大家認識豐沛的中亞民間文學與詩人，包括「聯合國教科文組織」登錄人類重要無形文化資產的吉爾吉斯英雄史詩「瑪納斯」、阿肯吟唱、中亞伊斯蘭音樂瑰寶「薩什木卡姆」音樂、被譽為「突厥文學之父」的烏茲別克詩人納沃伊及巴布爾。

同時邀請台灣南管音樂家王心心女士，展現同樣列名人類無形文化資產的南管音樂，特別節目〈女歌〉從李白的《靜夜思》到「天馬之鄉」，與吉爾吉斯及哈薩克女歌手接力演出，聲情並茂的演出令人期待。

1月22日合擊音樂會「樂與舞」將以彈撥樂器與舞蹈為主角，特別節目〈琵．琶．行〉取白居易同名詩作，邀請台灣青年琵琶演奏家黃暐貿及中亞演奏家一一展現多種來自「西域」的彈撥樂器，從琵琶到烏茲別克的薩多、彈布爾、都塔爾，哈薩克的冬不拉、吉爾吉斯的火不思，彷彿一首彈撥樂器的長篇史詩。

(旺報)