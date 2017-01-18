立榮航空春節優惠 離峰班機51折起

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為滿足農曆春節期間民眾返鄉需求，立榮航空於1月25日至2月5日疏運期間，大幅增加離島航線加班機，並調度184人座A321-200首度飛航高雄－馬公航線；立榮也推出離島居民網路限量優惠價，鼓勵民眾多利用反向及離峰時段班次，最低可享51折起優惠，即日起接受訂位。

立榮航空表示，為配合民航局及離島地方政府需求，在春節運輸期間，除自有ATR72-600機隊外，亦協調長榮航空A321-200型機投入離島航線疏運，共計飛航正班機及加班機1562架次，提供約11萬5000個機位，較去年增加238架次、1萬8000個機位，增加比率約16%。

立榮也提供離島居民網路限量優惠票價，金門、馬公往返台灣本島航線51折起，祖航線6折起，邀請離島居民來台過年；一般民眾也可享有金門航線55折起、馬公航線62折起、北東航線64折起及馬祖航線75折起的網路限量超值優惠，民眾可在立榮航空官網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon、全家FamiPort等平台完成訂位與購票。

(中時)