陸官方：陸所有電話用戶 都已實名登記

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中國大陸工業和信息化部今天表示，2016年共要求1.2億個電話用戶進行實名補登記，使中國大陸所有電話用戶的實名登記得以實現。

中新社報導，大陸工信部表示，為全面嚴格落實電話用戶實名登記要求，2016年共要求1.2億電話用戶進行實名補登記，實現全大陸所有電話用戶的實名登記。

工信部說，截至2016年11月底，大陸共有13.2億個行動電話用戶及2.1億個有線電話用戶。

大陸公安部則表示，經實名登記後，涉及刑案的電話號碼數量逐月下降，2016年10月較9月減少39%，11月更較10月大減56%。1060118

(中央社)