健保卡遺失損壞 埔里鎮公所可辦卡

衛生福利部中央健康保險署與南投縣埔里鎮公所合作，居民若需申請健保卡，到鎮公所即可辦理完成，還有弱勢通報轉介功能。

南投縣民過去若遺失健保卡需補發，要到位於草屯鎮的健保署南投聯絡辦公室辦理，為體貼民眾，健保署中區業務組與埔里鎮公所合作，今天起，民眾健保卡若遺失、毀損、換照片，需重新換發或製發健保卡，可就近到埔里鎮公所辦理，仁愛、國姓、魚池居民都受惠。

健保署中區業務組表示，埔里地區居民過去若遺失健保卡，須到草屯鎮或台中市申請，往返路途遙遠，若透過郵寄辦理補發，需5到7個工作天，埔里鎮公所「在地製卡」點啟用後，民眾帶身分證件正本、工本費新台幣200元、1張2吋照片，約10到15分鐘就可領新卡。

健保署長李伯璋說，照顧弱勢也是健保署重要服務，為關懷在地弱勢，與埔里鎮公所合作創設「健保愛心轉運站」，欠費民眾可在鎮公所送件，健保署接受公所通報，將結合政府與民間資源，評估個案狀況，提供分期攤繳、紓困貸款、轉介公益團體等協助。

另外，勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心在埔里鎮北辰街101號增設埔里分站，今天揭牌啟用，並同步舉辦徵才活動，8家廠商提供136個工作機會，新設分站讓在地居民就近獲得就業服務、職業訓練、創業諮詢、職涯規劃等多元服務。1060118

(中央社)