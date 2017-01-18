陳副總統：年金所得替代率逐年降到60%

我要評比

副總統陳建仁接受廣播專訪談年金改革時說，所得替代率一定要降，先降到75%，再由75%慢慢降，降到60%，也是一年一年地降，多元微調。

年金改革國是會議22日將於總統府登場。國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨天接受寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪，專訪內容今天下午播出。

對於軍公教團體揚言包圍抗爭，陳副總統喊話指出，年金國是會議有提版本讓大家討論，「不要在外面抗爭，到裡面開會，說你的意見」。

他也向國民黨喊話說，「國民黨應該要疼惜已退休的軍公教，來替他們發聲」，希望國民黨派代表參與國是會議。

另外，提到所得替代率，陳副總統說，所得替代率一定要降，如果不降，現在繳的錢，不足以支應退休金；調降所得替代率也不能一刀切，現在先降到75%，再由75%慢慢降，降到60%，也是一年一年降，多元微調。1060118

(中央社)