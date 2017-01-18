澎湖偏鄉持刀搶案 當事人自導自演

澎湖西嶼偏鄉的竹灣小漁村，4日傳出2名蒙面歹徒持刀侵入蔡宅行搶陸配封姓女子財物案，白沙警方專案小組經過近半個月追查求證，封姓女子坦承自導自演謊報案。

澎湖縣警察局今天由副局長張泰賓主持記者會，白沙分局長張文川與刑大隊長林俊賢說明整個案件經過，並查扣手機、中國銀行儲蓄卡、膠帶、電腦和水果刀等證物。

警方調查指出，封姓女子所稱被2名蒙面歹徒搶走現款新台幣16萬元和4萬多的人民幣（折合新台幣約18萬多元），經查曾分多次匯回大陸，警方今天持搜索票前往搜索，取得相關的匯款等事證，封女見無法隱瞞，終於坦承透過網路從事境外賭博，輸了不少錢，擔心無法向丈夫交代，才自導自演這起蒙面歹徒持刀搶案，沖銷賭輸的金錢。

澎湖白沙分局長張文川表示，這起在澎湖離島偏鄉少見的蒙面歹徒持刀搶劫案，在4日晚上6時30分發生後，引起震驚，包括刑大、刑事局南打與白沙分局幹員，近半個月來的12次專案會議，幾乎是翻遍、訪查或過濾整個西嶼鄉，忙的人仰馬翻，所幸全案是封姓女子自導自演，順利趕在春節前宣告偵破，鬆了一口氣。

警方專案小組指出，破案關鍵在於封姓女子向警方供稱，2名歹徒持刀挾持上樓取款，但卻未發現有侵入鞋印，反而在膠帶上發現封女指紋等，才讓整個案情直轉而下。

封姓女子在警方偵訊告一段落後，非常後悔，傍晚被依誣告與偽造文書等罪嫌移送檢方偵辦。1060118

(中央社)