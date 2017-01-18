獲配三輪大型重機 霹靂員警學駕馭

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台南市政府警察局保安大隊獲配發4輛三輪大型重機，將在春節假期前投入勤務；今天安排霹靂小組員警到訓練場接受操作講習，盼成為打擊犯罪利器。

台南市警察局保安大隊指出，這次受配的三輪大型重型機車，不同於一般機車，有特殊的前兩輪設計，強化操控性及穩定性；有助於執行相關特勤任務、擔任重要場合前導車等功用。

保安大隊指出，為精進同仁駕馭新型大型重機技巧，今天由業者安排教練到山上區的訓練場地，教授霹靂員警有關操作三輪重機的保養、維修及騎乘等課程，讓參訓的員警獲得全新體驗與迴響。

保安大隊長楊青垂表示，春節期間將編排重點時段重機巡邏，取締不法、打擊犯罪，以確保治安平順。1060118

(中央社)