泰豐大火 鄰近火場屋主嘆年難過

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(中央社記者邱俊欽桃園18日電）泰豐輪胎廠大火，其中鄰近火場1棟4層樓透天厝外牆被燻黑，曾姓屋主今天感嘆，「如今不知道怎麼過年」。

泰豐輪胎廠大火，雖然未造成人員傷亡，但是火勢猛烈，竄起的濃煙與落塵讓桃園地區民眾飽受虛驚，而鄰近火場最近的一棟4層樓高的透天厝，雖然火勢未波及屋內，但出現房屋外牆被燻黑等災情。

曾姓屋主表示，昨天看到黑煙後才趕回家中，當時他正在送貨，趕回家的過程中，聽到消息是從泰豐傳出火勢，內心很慌；回到家中就連忙將簡單物品帶走。1060118

(中央社)