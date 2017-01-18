春節返鄉遊苗栗 公路局提3訣竅避塞車

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春節連假返鄉出遊最怕塞車，公路總局第二區養護工程處今天宣導苗栗轄內疏運計畫，呼籲民眾多利用替代道路外，掌握3訣竅有助避開壅塞路段。

今年春節連續假期自27日至2月1日共計6天，因應連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，交通部公路總局第二區養護工程處今天針對苗栗轄內提出連假前後8天交通疏運計畫。

公路總局第二區養護工程處處長陳敬明指出，苗栗縣是南來北往必經路段，縣內更有許多熱門景點，當中部地區國道壅塞時，可多利用台61線西濱快速公路做為替代路線；目前西濱白沙屯至南通灣段尚未貫通，仍可透過台1線轉接，再回台61線繼續行駛。

苗栗縣大湖、泰安、南庄、三義都是熱門景區，陳敬明表示，縣內國道、公路路網完整且四通八達，建議遊客提早下交流道，利用省道或其他平面道路前往，避免「塞在國道上」。

陳敬明說，公路總局已建置「省道即時交通資訊網」、「省道即時交通資訊APP」，提供即時交通資訊，春節返鄉出遊不想塞車，可掌握3點訣竅，包括事先下載路況查詢APP擬妥行程及替代路線規劃；其次，多利用大眾運輸系統，除台鐵、高鐵等具專用軌道交通工具外，不妨多利用「台灣好行」暢遊各景點，第三，儘量避開尖峰時段，增加行車速率。

公路總局第二區養護工程處指出，春節疏運期間將利用替代道路分流、調撥車道及號誌管制等疏導措施，維持交通順暢。

此外，公路總局新竹區監理所苗栗監理站協調各客運公司在春節期間每天加開20至30班次疏運旅客，苗栗監理站長陳富發更推薦民眾多利用「iBus公路客運」APP，掌握乘車資訊，也可透過「公路套票e點通」網站，查詢各地客運旅遊優惠套票方案。1060118

(中央社)