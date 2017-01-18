台電大潭電廠翻案成功 今夏缺電危機暫解
原本建議重做環評的台電大潭電廠環差案，今天翻盤成功通過環評大會審查。台電總經理鍾炳利坦言通過後備轉容量率可提高1.67%，舒緩今夏缺電危機。
行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第307次會議，會中審查「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明第一次環境影響差異分析報告（燃氣單循環緊急發電計畫）」。
台電日前向日本購買2部緊急發電機組，並向環保署提出大潭電廠環差案，但經過環評委員審查後初審決議，台電需重做環評，不過今天環評大會上16位委員投票，4位贊成退回專案小組，11位委員贊成翻盤通過此環差案。
環評委員會中討論後認為，增建燃氣複循環機組營運期間空氣污染物增量，二氧化氮（NO2）小時值濃度最大值為30.6ppb，年平均濃度最大值為0.7ppb；臭氧（O3）小時最大值為2.5ppb，8小時最大值為0.9ppb。
粒徑小於等於10微米的懸浮微粒（PM10）及粒徑小於等於2.5微米的細懸浮微粒（PM2.5）日平均值均為每立方公尺0.4微克，又過渡時期單循環機組提前供電期間（106年7月1日至108年12月31日止）空氣污染增量二氧化氮（NO2）小時值濃度最大值為19.04ppb，年平均濃度最大值為0.14ppb。
臭氧（O3）小時最大值為3ppb，8小時最大值為1.7ppb。粒徑小於等於10微米的懸浮微粒（PM10）為每立方公尺0.83微克，粒徑小於等於2.5微米的細懸浮微粒（PM2.5）日平均值為每立方公尺0.61微克，與背景值加成後均可符合空氣品質標準。
台電總經理鍾炳利說，通過之後預計在年後會開始動工，7月起併聯發電，預估可提高1.67%的備轉容量率。
「鬆一口氣」，鍾炳利表示，通過後可以舒緩今年的缺電危機。擔任初審小組召集人的環保署副署長詹順貴則說，覺得很丟臉，但尊重環評會議結論。1060118
(中央社)
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