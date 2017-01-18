堅持掃毒 杜特蒂：上帝若不爽 歡迎下來
菲律賓總統杜特蒂今天在演講中談及毒品，再次語出驚人，稱如果上帝不爽他的掃毒措施，歡迎下凡。但他沒有完整表達語意，留給聽眾想像空間。
杜特蒂今天在馬尼拉以北約120公里的加巴那統市（Cabanatuan），出席1所醫院的成立20周年紀念活動。
他在致詞時再次談到對毒品的憎惡，也對天主教會屢屢抨擊政府掃毒行動，表示不滿。
杜特蒂說，「我不會做對上帝犯罪的事，但如果連上帝也不爽我的話，歡迎(你,去人加示)下來，然後…哦，耶穌基督。」
這位經常語出警人的總統，沒有把話講完，是歡迎上帝下來相助？還是下來懲罰他？留給聽眾想像空間。
杜特蒂說，他擔任總統以後能夠獲取較全面的情資，才知道菲國毒品問題之嚴重，估計有400萬人吸毒，再不設法控制，不出3年菲國將成為「毒品國家」。
菲律賓警方掃毒行動，從去年7月迄今已擊斃2250名「拒捕」販毒或吸毒嫌犯，天主教會抨擊政府不尊重生命。
杜特蒂在演說中向教士們嗆聲，「不然你們來解決問題啊？」
他建議教會派幾位主教嚐試吸毒，以親身體驗吸毒後會做出什麼樣的壞事，並且不忘諷刺說，「這些神父雖然不吸毒，但其中一些有老婆。」
這已不是杜特蒂第1次在發言時提到上帝。
去年9月，杜特蒂曾經說上帝在世上發生惡性重大犯罪事件時，都沒有現身伸張正義。大約1個月後，他又聲稱聽到上帝的聲音，警告他不要再罵髒話。1060118
(中央社)
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