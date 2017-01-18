國民黨工闖入 行政院譴責不提告

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國民黨黨工今天下午闖入行政院抗議，行政院晚間表示譴責。由於黨工涉及毀損古蹟及侮辱公署皆屬公訴罪，將移送地檢署偵辦；至於告訴乃論的侵入建築及毀損罪，行政院不予追究。

國民黨工自救會9名成員抗議行政院不當黨產委員會清算黨產，今天下午騎機車和Youbike腳踏車突襲衝入行政院，並撒冥紙和噴漆，隨即遭院內警衛壓制。

行政院表示，對此事表達遺憾與譴責。事件發生後，行政院秘書長陳美伶立即針對相關事件及處置情形進行了解，並責成相關單位未來強化安全維護機制。相關單位皆依照標準作業程序通報並進行緊急處理，首長也在第一時間知悉相關情況。

由於行政院建築屬於國定古蹟，行政院說，闖入院區對古蹟進行噴漆等破壞行為，已涉及毀損古蹟及侮辱公署，皆屬公訴罪，因此警方在訊問完畢後將移送地檢署。至於屬於告訴乃論的侵入建築物及毀損罪，行政院決定不予追究。

行政院指出，闖入人士之一為國民黨青年軍，現為國民黨主席洪秀柱任命的黨務主管，假借勞工權益為訴求，混淆視聽。

行政院強調，處理不當黨產是轉型正義的重要工作，也是全國民眾的期盼。對於國民黨黨工的權益，黨產會也有特別關注並妥善處理。呼籲國民黨不要將黨務與勞工權益混為一談，應負起責任照顧員工，切勿犧牲黨工權益，進行政治操弄。1060118

(中央社)