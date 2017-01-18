表演藝術結合科技跨界創作 6團隊獲文化部補助

表藝跨界科技的補助名單出爐！文化部106年「表演藝術結合科技跨界創作」補助結果揭曉，涅所開發、人嶼科技藝術國際有限公司、虎劇團、黃翊工作室、張婷婷TTCDance獨立製作、薪傳歌仔戲劇團等6個團隊的提案計畫獲得補助，補助金額合計新台幣750萬元。

106年「表演藝術結合科技跨界創作」補助，總計有22件申請案，經評審後通過6案，將陸續辦理創作及成果展演。

涅所開發的虛擬沈浸劇場Render Ghost曾獲得104年數位藝術表演獎，將升級軟硬體技術及強化劇場敘事結構，今年將於澳洲OZ藝術節演出。人嶼科技藝術國際有限公司之耦合世代作品曾獲台北數位藝術表演獎入圍並獲得本部文創之星第一名，今年將發展為劇場完整版，並於國內辦理正式演出。

虎劇團去年首次獲得本部科技跨界補助並於高雄演出，獲得好評，今年將延續該團扯鈴、溜溜球及自行研發之科技互動裝置，推出「WHO’S Lab」實驗室狂想演出。科技藝術家黃翊與日本藝術家黑川良一繼續與荷蘭合唱團合作發展「Nederlands Kamerkoor」科技創作計畫，以近年國際戰事引發的難民議題，運用虛實疊合投影、同步整合等系統，進行人文力度與溫度的科技表演作品創作計畫。

張婷婷TTCDance獨立製作將重製經典作品「時空抽屜」，將升級製作之軟硬體設備及設計，優化舞蹈編創及影像互動設計，以利國際巡演邀約。由國內歌仔戲大師廖瓊枝老師指導之薪傳歌仔戲劇團運用全彩雷射立體成像與270∘環場投影科技等科技技術，重新整編<俠女英雄傳>故事，讓科技與傳統作最好的結合。

文化部自99年起辦理科技跨界創作補助以來，至106年止已計補助65件創作，累計補助金額達1億1,027萬元，歷年扶植之創作者及團隊，屢於國際重要活動獲獎及獲邀演出。

(旺報)