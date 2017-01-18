2017月津港燈節　周六開幕

在台南鹽水舉行的2017月津港燈節將於21日浪漫登場。(莊曜聰攝)

月津港燈節以四季禮讚為主題，光環境營造不同風貌。(莊曜聰攝)

逾50組藝術燈景晚間試燈，居民先睹為快。(莊曜聰攝)

2017月津港燈節展期從1月21日至2月28日。(莊曜聰攝)

已經連續6年舉辦的月津港燈節將在周六晚間正式登場，今年展區是歷年來最大，並有7處超過百坪的大型地景燈區，且從1月21日到2月28日的展期共39天也是歷年最久的一次，期盼能打破近兩年超過60萬人次的參觀紀錄。

今年的燈節以「四季禮讚」為主題，透過光環境營造呈現「春曉」、「夏綠」、「秋紅」、「冬藏」不同的氛圍，展現出鹽水風華。

台南市文化局長葉澤山表示，除往年的月津港港區、公18-2徵選燈區及老街巷弄外，也首度與地方及廟宇合作，在淨水廠、護庇宮、大眾廟、水秀橋等地增加藝術燈景作品，且超過100坪以上的大型地景燈區就有7處，如藝術家游文富以大量竹枝穿插設計的燈區《月迷津》，從高處俯瞰就是個「月」字形迷宮，非常壯觀；而來自法國團隊Group LAPS創作的《keyframes》，以燈管拼排成一個個不同姿勢的人物，搭配燈光與音樂的編排，動感十足。。

文化局指出，這次燈節邀請超過20組各國藝術團隊進駐，加上大專院校徵展作品，結合科技藝術、立體雕塑、燈光設計，遊客可看到近50件藝術燈景，在老街巷弄中更有「隱藏版」的可愛燈飾，歡迎全台民眾新春期間一起來鹽水感受視覺饗宴。

(中時)