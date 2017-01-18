和張庭如何甜蜜走過18年？林瑞陽：男生怕女生就好

林瑞陽、張庭除了是甜蜜生活伴侶，也是事業好夥伴。（林淑娟攝）

林瑞陽、張庭保養品事業TST跨足馬來西亞、挺進全球市場。（TST提供）

林瑞陽、張庭保養品事業TST跨足馬來西亞。（TST提供）

46歲的張庭是自家保養品牌TST最美麗代言人。（TST提供）

明星夫妻檔林瑞陽和張庭跨足科技保養品產業多年，創立的品牌TST庭秘密在立足中國大陸市場後挺進全球，海外第一站落地馬來西亞，18日於吉隆坡舉辦全球微商大會。夫妻倆一是董事長，一是創辦人兼代言人，除了甜蜜生活伴侶，也是事業好夥伴。張庭笑說：「林大哥是我的老師、把拔、先生，他扮演很多角色鞭策我更努力！」林瑞陽提醒她「情人妳沒說」，她則嬌嗔抗議：「你是不合格情人！」

林瑞陽過去經營房地產事業層被傳有千億台幣身價，他說，自己不在乎數字，只在乎能幫助多少人成功。他旗下微商經銷商多達118萬人，每個月發出約12、13億元的薪水，數字令人咋舌。張庭說，這幾年看他雖然很辛苦，但變得很快樂、很有成就感，「他每天只睡約5小時，甚至連做夢都在工作。他是很偉大的人，為很多人創造了工作機會！」

兩人從相戀到結婚已相愛超過18年，被問相處之道，林瑞陽說：「男生怕女生就好！」張庭則認為「我不覺得他怕我」，他接著解釋：「就是『讓』，反正就是罵一罵她就忘了！」張庭說，不管是情侶或婚姻生活，總是會有膩、煩、低潮的時候，就是靠智慧和彼此包容走過來，「我們兩人從早到晚一起工作，我很主觀，他則固執、堅持己見，但我通常都認同他，如果沒有他今天就不會有我和TST，他的努力會讓我忍不住鞭策自己，很怕自己不進步就會被淘汰！」

張庭兩年多前演出《武媚娘傳奇》的韋貴妃再度走紅，但之後演藝作品不多，她說為了TST已經太忙，每早5點多就起床洗冷水澡、離家冥想，然後上班開會到晚上8點，連一對兒女都抗議「媽媽為什麼要上班？為什麼不能在家陪我們？」她說，2017年會調整方向，把重心移往慈善事業、陪小孩。

至於拍戲？她說經常看到心動的劇本，會驚呼「根本為我量身打造」、「太適合我了」，但林瑞陽都會潑她冷水：「妳還有時間嗎？還要浪費生命嗎？還有好多人需要妳！」她就會打消念頭，且另一方面她也清楚TST也不能沒有她，不過她仍堅定地說：「我當然不會息影！有機會我就要往外跑，只是不能出去太長的時間！」

林瑞陽說，表演也曾是自己的最愛，但生命有很多階段，「我為什麼在最好的狀況下選擇不要呢？因為我不想要當中生、老生，想在第一的時候停住，就永遠不會有第二。」已56歲的他雖然皮膚緊繃，但身材曾走樣，幸好老婆為他研發減重產品，雖然沒時間健身運動，但他現在已減重11公斤，回到185公分、83公斤的第一小生完美身材。

他笑說自己的臉雖然沒有皺紋，不過手確實是56歲男人的手，手和臉擺在一起時很難相信是同一個人，「除了有輔助我的保養品，我還有庭姐！」張庭笑說，因為她也會鞭策他去工作、他就有活力、精神愈來愈好，心態也變得更年輕，一天甚至可以工作20小時。至於他身邊總是被各地的女性微商經銷商們圍繞，張庭完全不會吃醋，林瑞陽也說：「因為我把她們都當妹妹、當家人！」

兩人的女兒和兒子活潑可愛，張庭坦言確實有不少親子真人秀節目都找過他們，「但如果參加了，小朋友會沒有規律生活、也會改變很多習慣，」我們自己就是生活很規律正常的人，也希望小孩儘量正常生活，不要太早進入社會，希望他們在家裡、在學校愈天真、自然的環境可能更好一點！」

(中時)