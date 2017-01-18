高雄百合國際同濟會青年會長 助獨老過好年
高雄市百合國濟同濟會前會長陳婠媚，今年將會長工作傳承給24歲女兒陳霈涵，成為同濟會最年輕會長，母親在華山基金會擔任義工服務獨居長輩已5年，女兒也深受影響一起關懷獨老，為弱勢長者募年菜。
百合同濟會暨高屏B區創新同濟會等各友會，連續5年響應華山基金會「愛老人．愛團圓」認助計畫，今年在區秘書長陳婠媚和會長陳霈涵母女大力推動下，結合同濟會高屏區16個分會20多中小企業團體及慈善會，合力認助20位獨居長輩年度服務經費，及225份年菜，共43萬5000元。
今天在大社老人文康中心舉辦捐贈儀式，現場並邀請大社、仁武區22位獨居長輩，提前團圓感受年節氣氛。
華山基金會在高市大社及仁武區共服務146位長輩，尚待認助長輩有100位，認助1位長輩1年服務經費需要1萬5000元，希望民眾一起加入愛老人認助計畫，愛心專線：（07）372-1063陳小姐，劃撥帳號：42182232（備註：仁武站）。
(中時)
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