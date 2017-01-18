謊稱可低價買iPhone 半年斂財過億判無期

據《北京晨報》18日報導，不務正業的沈姓女子謊稱自己認識蘋果公司高管，可通過蘋果公司內部管道以低於市場價格10%到20%進貨，騙取大量訂單謀取巨額利益。半年間，沈某從下家獲取的訂貨款總額1億多元人民幣。將騙來的錢購買保時捷跑車、租住高檔屋、購買名牌包、旅遊等花費。因合同詐騙罪，近日沈某被北京市法院一審判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產。

沈某以市場價從韋某處購買iPhone，再將手機以低於市場價格賣出，目的就是想從價格上爭取優勢後大量出貨，用後面的訂貨資金去補前面訂單的窟窿，手上的資金還能用於自己消費。

這些客戶起初向沈某少量訂貨，看到沈某都能按時交貨後逐漸向沈某大量訂貨。半年間，沈某從下家獲取的訂貨款總額1億多元人民幣。由於訂貨的人變少，後續資金跟不上，沈某交貨的時間越拖越長，最終沈某實在難以為繼。

法院認為，沈某客觀方面虛構了其認識蘋果公司高管的事實，製造有能力低價採購產品的假像，並以先履行部分合同的方式，不斷誘騙被害人繼續訂購商品並支付貨款，並將部分錢款用於個人消費揮霍。沈某主觀方面知道自己這種高買低賣的方式會造成巨額虧損，且最終將導致完全無法履行合同，仍決意以先履行部分合同的方法，誘騙被害人繼續簽訂和履行合同，具有非法佔有的目的。

最終，北京市三中院以合同詐騙罪判處沈某無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

(旺報)