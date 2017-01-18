劉嘉玲自曝主動求婚 梁朝偉嚇呆竟這反應

劉嘉玲和梁朝偉2008年結婚。（圖／中時資料照）

劉嘉玲和梁朝偉愛情長跑20幾年後，終於在2008年於不丹舉行世紀婚禮，在一起多年仍恩愛如初令人稱羨，也讓眾人相當好奇他們的相處之道，近日劉嘉玲就在節目中透露是自己主動提結婚的，而梁朝偉竟是嚇呆的反應。

劉嘉玲近日作客節目《熟悉的味道》，聊到在家的日常生活，坦言他們也像一般夫妻，時而吵架時而浪漫，並透露自己不會做飯，梁朝偉則偶爾會煎煎牛排，且兩人每天都會喝紅酒，已成為生活習慣。

至於交往多年怎會突然決定邁入婚姻，劉嘉玲也自曝當年因為爸爸突然心臟病離世，讓她驚覺人生有太多不可預測，加上不想讓媽媽還有自己留下遺憾，便決定主動向梁朝偉求婚，而老公當下竟是說了一句：「哈？我們現在還來搞這種事情」，反應相當逗趣。

(中時電子報)