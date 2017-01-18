台南紡織、南紡購物中心 春節送暖弱勢
下周就要過年了，台南紡織公司、南紡購物中心及東光里里政顧問團攜手為弱勢送暖做公益，今天下午於東光里辦公室捐助2萬元救助金及20份白米物資、禮品，贈予20戶弱勢里民，讓弱勢民眾過好年。
這場「歲末寒冬送暖，關懷弱勢活動」，由東光里里長許文能主持，南紡購物中心營運長江文凱、行政長廖孟省、東區區長吳明熙、東光里里政首席顧問曾信凱參與捐贈。
響應愛心送暖，台南紡織公司與南紡購物中心共捐贈2萬元救濟金、曾信凱捐贈20份白米等民生用品、明新喜餅許俊雄董事長餽贈20份春節禮品，分贈20戶弱勢里民，希望弱勢民眾感受到外界關懷。
受贈里民表示，能在春節前夕獲得捐助，不僅解決過年物資缺乏的問題，也感受在地企業的溫暖。
南紡購物中心營運長江文凱表示，關懷社會弱勢民眾是企業應盡社會責任，希望透過小小拋磚引玉，冀望社會大眾有錢出錢、有力出力，讓社會中的弱勢族群，獲得良善照顧。
里長許文能指出，農曆春節將至，透過關懷活動，讓里內需要照顧的里民獲得一份溫暖，期待能有更多企業，幫助更多弱勢朋友，共同發揮社會關懷力量，溫暖所有弱勢族群。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。