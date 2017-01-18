台南紡織、南紡購物中心 春節送暖弱勢

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南紡購物中心、台南紡織攜手贈2萬現金給東光里弱勢里民。(曹婷婷攝)

下周就要過年了，台南紡織公司、南紡購物中心及東光里里政顧問團攜手為弱勢送暖做公益，今天下午於東光里辦公室捐助2萬元救助金及20份白米物資、禮品，贈予20戶弱勢里民，讓弱勢民眾過好年。

這場「歲末寒冬送暖，關懷弱勢活動」，由東光里里長許文能主持，南紡購物中心營運長江文凱、行政長廖孟省、東區區長吳明熙、東光里里政首席顧問曾信凱參與捐贈。

響應愛心送暖，台南紡織公司與南紡購物中心共捐贈2萬元救濟金、曾信凱捐贈20份白米等民生用品、明新喜餅許俊雄董事長餽贈20份春節禮品，分贈20戶弱勢里民，希望弱勢民眾感受到外界關懷。

受贈里民表示，能在春節前夕獲得捐助，不僅解決過年物資缺乏的問題，也感受在地企業的溫暖。

南紡購物中心營運長江文凱表示，關懷社會弱勢民眾是企業應盡社會責任，希望透過小小拋磚引玉，冀望社會大眾有錢出錢、有力出力，讓社會中的弱勢族群，獲得良善照顧。

里長許文能指出，農曆春節將至，透過關懷活動，讓里內需要照顧的里民獲得一份溫暖，期待能有更多企業，幫助更多弱勢朋友，共同發揮社會關懷力量，溫暖所有弱勢族群。

(中時)