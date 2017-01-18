板橋女子獅子會 贈弱勢住宅用火災警報器

板橋女子獅子會與新北市消防局第一救災救護大隊人員至弱勢家庭安裝住警器。（王揚傑翻攝）

板橋女子獅子會與新北市消防局第一救災救護大隊人員至弱勢家庭安裝住警器。（王揚傑翻攝）

板橋女子獅子會會長潘阿省得知目前新北市仍有許多弱勢家庭及低收入戶無預算為家中添購住宅用火災警報器，遂發起獅友募捐住警器的公益活動，首批便由張淑華獅姐捐贈300只住警器予新北市政府消防局。

今（17日）由消防局第一救災救護大隊派員偕同會長潘阿省、張淑華獅姐等一同前往弱勢家庭進行安裝及解說，透過裝設過程更能了解住警器的重要性及必要性，期能為本市投入更多心力與號召更多獅友共襄盛舉。

第一救災救護大隊大隊長尚少華表示，透過結合民間團體的力量，給予弱勢族群更多的溫暖與幫助，希望能藉此產生拋磚引玉的作用，讓社會上真正需要幫助的家庭獲得最實質的幫助，同時也呼籲社會大眾，住家多一分火災預防，就少一分災害損失，推廣設置住宅用火災警報器是目前本市推動住宅防火安全的重大政策方向，期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群居家安全。

(中時)