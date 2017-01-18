澎湖榮服處替代役男 助老榮民整理環境

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春節將至，澎湖榮民服務處替代役男今天協助獨居年長榮民打掃居家環境和張貼春聯等，讓獨居老榮民準備歡喜過新年。

澎湖榮民服務處「寒冬送暖、歲末展愛」公益服務活動今天結合役政署，由澎湖榮服處長韓忠義率總幹事、替代役男、社區服務及榮欣志工，分赴轄內的張姓、王姓等5位獨居榮民、遺眷住所協助清理環境，張貼春聯、並致贈白米等民生物品慰問品，讓榮民眷有一個乾淨、清爽的居住環境，獨居榮民們對榮服處的協助與關懷，也頻頻的表達感謝。

韓忠義鼓勵工作人員和志工們，平時應多多投入社會關懷活動，造福大眾，同時未來也應結合社會資源，來服務榮民榮眷。1060118

(中央社)