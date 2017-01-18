費德勒寶刀未老 第18次進澳網32強
雖然左膝傷癒後實戰能力仍待觀察，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）還有難以撼動的大賽經驗，18日對戰20歲小將魯賓（Noah Rubin），費爸在第3盤2比5落後時，奮力救回兩個盤末點，以7比5、6比3、7比6（3）勝出。
費德勒晉級澳網男單32強，繼續保持18次參加這項賽事，都能打進32強的傲人紀錄。不過在連兩輪淘汰會外賽晉級的對手後，費爸傷癒重返網壇的真正考驗才要開始，下役將遭遇2010年溫網亞軍、捷克好手柏迪奇（Tomas Berdych）。
「我真的是走運才能贏第3盤，」費爸賽後表示：「他在我的發球局有好幾個盤末點，幸好幾個辛苦的關鍵芬都能拿下，那正是我所需要的。」
費德勒自從去年溫布頓準決賽出局後，就因左膝受傷而免戰。本月他在伯斯的霍普曼盃表演賽復出，澳網首輪淘汰同為35歲的奧地利老將梅爾澤（Jurgen Melzer），今天則讓2014年溫網青少年冠軍打道回府。
費爸生涯對柏迪奇16勝6敗，包括最近對戰5連勝，但也有幾次大賽輸給這位捷克好手，包括2004年雅典奧運，以及2010年溫布頓、2012年美網。
「過去在一些比較快速的場地，他能給我製造麻煩，」費德勒說：「但我在這裡碰過他，也贏過他，我只要打出自己的節奏就是了。」
(中時電子報)
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