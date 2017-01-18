大潭電廠翻案成功 初審到通過環評僅花14天
為因應今夏可能出現的缺電危機，台電本月初提出大潭電廠增建機組環差報告，卻遭專案小組建議重啟環評，讓台電急跳腳。今（18）日環評大會，台電緊急翻案成功，讓台電總經理鍾炳利大喊鬆了口氣，也創下小組初審到大會通過僅花14天的神速紀錄。
「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」規畫設置2台共60萬千瓦的燃氣單循環機組，但由於先前環評承諾為汙染較輕的「複循環」機組，此案涉及更改環評結論，加上缺電與排汙細節交代不清，遭專案小組建議重做環評。
台電為求翻案，大會中提出排放量每年1694公噸降至1296公噸，且機組僅從今年7月運作至2019年底，之後會續併為複循環機組，維持原環評承諾排放限值，並於今年6月底前提出「大潭燃氣火力發電計畫」變更案，盼以此取得認同。
鍾炳利解釋，核四廠不轉動，核一廠也要從2018年開始屆齡除役，電力出現缺口，需要大潭機組補上1.67％的備轉容量，但若要設置複循環機組，評估需要5年的時間，因此採用單循環應急過渡時期，未來再將單循環機組恢復到複循環。
環評委員李育明表示，如果要放寬汙染物的排放濃度，就要求從別的地方把總量減下，建議將台電提出的大潭1~6號機組更新案一併審查，檢視總體減量成果，不可因供電緊澀而動搖環評制度，也避免其他業者起而效尤。
有委員認為，氮氧化物排放濃度從8ppm提高到25ppm，依《環評法》第38條，降低環保設施處理等級或效率須重做環評，但擔任主席的環保署副署長詹順貴回應，該法指的是永久，但台電此案把複循環改為單循環是過渡狀況。
在閉門會議期間，環評委員正反意見攻防，最後採投票表決，16位環評委員，以11比4決議通過環評，打破專案小組建議重啟環評的結論。鍾炳利說，預計年後開始動工，7月1日併聯發電，盼能盡速趕上備轉容量6％的目標。
(中時)
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