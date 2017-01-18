美國在華商會：中美若掀貿易戰 中國已著手欲反擊
華爾街見聞引述南華早報報導，美國在華商會警告稱，中國已準備著手反擊美國候任總統川普或將發起的中美貿易戰。
川普競選期間曾多次發表言論，不僅稱中國操控匯率，並偷走美國的工作機會，甚至揚言上任後將會立刻採取貿易保護主義政策，將自中國進口的商品關稅上調到35％。
外界相當憂心，川普就任後，世界兩大經濟體間的貿易戰將一觸即發，不少在中國投資的美國大型企業近日也先後表達憂慮，擔心自己成為中國報復川普的主要目標。
根據報導，美國在華商會的警告，也坐實了一旦發生貿易戰，中國不會對此「坐以待斃」的決心，而將全力應戰。
事實上，早在上週，中國商務部就已宣布大幅提高美國產的乾玉米酒糟反補貼與反傾銷稅率終裁結果，且稅率遠高於初裁。隔天美國商務部立刻反擊，宣布將向WTO提出申請，指稱中國鋁業因獲得中國官方的補貼，因此擁有不公平的市場優勢。中美兩國的貿易戰已是煙硝味濃厚。
(工商)
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