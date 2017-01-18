砂石車後輪脫落 後方千萬賓利車頭被砸毀
台9縣卑南鄉龍過脈北上路段，今天傍晚發生一起車禍，一輛砂石車行駛中後輪竟然脫落，不偏不倚砸中後方、市價超過千萬的賓利轎車，造成賓利車頭受損，維修金額可能超過百萬，所幸雙方都沒有受傷。
「平安就是福，其他都小事！」賓利張姓車主表示，砂石車司機車速不快，但左後輪有異狀，他才想要請司機停車檢查時，砂石車的左後輪就飛出去，彈到山壁後就反彈撞到他的車頭，所幸人平安。
賓利車被輪胎撞擊後，左前方車頭毀損嚴重，保險桿破裂、車頭燈破損，引擎蓋鈑金也有撞擊痕跡，由於車輛單價高，粗估維修金額可能超過百萬元。
(中時)
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