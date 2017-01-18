MH370搜尋喊停？陸外交部避答

我要評比

針對馬來西亞、澳洲、中國大陸聯合宣布中止馬航MH370失蹤班機搜尋，大陸外交部發言人華春瑩今天避答這一問題，除要發問媒體「向主管部門了解」，僅指大陸將與馬、澳保持密切溝通。

大陸外交部下午舉行例行記者會。有媒體要求華春瑩證實馬來西亞、澳洲、中國大陸三國是否聯合作出上述宣布，並要求評論此事。華春瑩在回答時，作上述表示。

華春瑩僅表示，關於馬航MH370客機搜尋工作的具體情況，「請向主管部門了解」。

她說，馬航MH370客機事件發生以來，「中國政府高度重視，積極參與有關處置工作。我們將繼續與馬來西亞和澳大利亞等方面保持密切溝通與合作，配合做好相關工作」。1060118

(中央社)