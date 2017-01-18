2017大陸城市創新力排名 北京領先群倫

大陸2017年城市創新力排行出爐，北京拔得頭籌，上海、深圳與廣州緊追在後。這次排名採用全新的方式進行衡量，有別於過去僅著重專利數、創新公司家數或著作權等表面上的數據去評估，而是從熱錢指數、獨角獸指數、租房指數和合夥人指數等4個面向對大陸城市作出綜合衡量。

(旺報)