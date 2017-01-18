民進黨尾牙 小英捐3萬與2台電視

我要評比

黨主席蔡英文（中）自掏腰包捐出3萬元紅包抽獎。（方濬哲攝）

黨主席蔡英文（左）與黨秘書長洪耀福（右）敬酒感謝黨部人員一年來的付出。（方濬哲攝）

民進黨中央黨部今（18）日尾牙，黨主席蔡英文出席感謝黨部人員一年來的付出，捐出3萬元紅包跟兩台49吋電視抽獎同樂；行政院長林全則是捐出1萬2千元禮券。

蔡英文也鼓勵說，對台灣的未來要保持熱情、樂觀，一起努力，改變台灣。

(中時)