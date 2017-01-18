規模5.4地震襲義大利中部 羅馬也搖晃
義大利中部今天發生規模5.4地震，震央所在地區被厚重積雪覆蓋；這個地區去年發生一連串致命地震，如今仍在努力重建。
觀測人員說，地震規模約為5.4。阿布魯佐（Abruzzo）、拉西奧（Lazio）和馬爾凱（Marche）地區以及遠在100多公里外的羅馬都感受到震動。
歐洲與地中海地震中心（European-MediterraneanSeismological Centre）在網站上說，震央在羅馬東北方111公里處，深度10公里。
這起地震來襲前，阿馬特里切（Amatrice）和諾西亞（Norcia）附近地區已連續降雪36小時。
義大利中部山區去年8月到10月之間發生數起地震，其中規模6的第一起地震奪走了數百條人命。（譯者：中央社劉文瑜）1060118
(中央社)
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