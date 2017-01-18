北市興隆公宅2區 最快明年3月可入住

台北市文山區興隆一區公共住宅搶手，第二區何時完工備受關注。台北市副市長林欽榮今特地視察工地，他表示目前工程進度約46.62%，住戶預計明年3月就可以遷入。

北市都發局表示，興隆公共二區統包工程發包金額約約20億6500萬元，基地面積5924平方公尺，設計容積率584.52%，預計興建地下5層，地上11及22層建築物，總戶數526戶，並有公共地下停車場，共計354輛汽車停車位、401輛機車停車位。

其中，有67%為公宅使用、33%為提供給原安康平宅住戶租用。公宅房型分為小一房型（8坪）、一房型（10至12坪）、二房型（16至18坪）及三房型（22至24坪）；公共設施將包括社會福利工作站、公辦民營托嬰中心及老人日照中心。

林欽榮表示，會以2018年3月入住為目標，另外市府和台電合作打造智慧電網，從興隆公共住宅一區研究結果顯示，智慧電網約可省下住戶13.84%的用電量，符合預估效益，未來第2區也會作為「智慧電網第1期計畫」實證場域。

(中時)